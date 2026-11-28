इस कार्यक्रम में सचिव द्वारा सभी को नशामुक्ति के लिए शपथ दिलाई गई। इसी क्रम में शासकीय माध्यमिक विद्यालय में भी विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। शिविर के दौरान छात्र-छात्राओं को नालसा (डॉन) योजना-2025, 'गुड टच-बैड टच', नालसा (बाल अनुकूल कानूनी सेवाएं) योजना-2024, साइबर सुरक्षा एवं अपराध, वर्तमान समय में बढ़ते ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के उपाय और नालसा हेल्पलाइन नंबर (15100) के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम में ग्राम पंचायत केसरपंच, सचिव प्रतिनिधि के साथ बड़ी संख्या में ग्रामीण और शासकीय माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक अंतरसिंह परमार, विद्यालय के शिक्षकगण, छात्र-छात्राएं आदि मौजूद थे।