परियोजना के तहत इंदौर से धार के बीच रेल परिचालन की राह में महत्वपूर्ण पड़ाव पूरा हो चुका है। सीआरएस निरीक्षण रिपोर्ट में संचालन को ओके किए जाने के बाद अब यात्री सेवा शुरू करने की तैयारियां की जा रही है। इसी को देखते हुए धार स्टेशन पर यात्री सुविधाओं और अधूरे निर्माण कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करने पर जोर दिया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान मंत्री ठाकुर ने रेलवे अधिकारियों से प्रत्येक कार्य की प्रगति जानी और कहा कि परिचालन शुरू होने के बाद यात्रियों को किसी तरह की असुविधा नहीं होना चाहिए।