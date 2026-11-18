एसआइटी की अलग-अलग टीमें अब शराब के परिवहन, तस्करी के नेटवर्क और आर्थिक लेनदेन की कडियां जोडने में जुटी हैं। आरोपी मनीष जायसवाल के लैपटॉप से टीम को अहम जानकारियां मिली हैं। वहीं, दम तोड़ चुके आरोपी मोहिन जायसवाल के घर और कार्यालय से भी दस्तावेज जब्त किए गए हैं। मोहिन के पार्टनर अल्पेश की भूमिका की भी जांच की जा रही है। आलीराजपुर से गुजरात तक शराब पहुंचाने में शामिल बताए जा रहे अन्य लोगों के नाम भी सामने आए हैं, जिनका पुलिस सत्यापन कर रही है। एएसपी कन्नौद सौम्या जैन ने बताया कि आरोपी ड्राइवर और क्लीनर को फिर से रिमांड पर लिया गया है। आरोपियों से पूछताछ के साथ साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं, जांच में कई तथ्य सामने आए हैं, इनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है।