सीएम मोहन यादव (Photo Source: CM Mohan yadav X हैंडल)
मध्यप्रदेश में सरकारी नौकरियों में दो बच्चों की पाबंदी वाला नियम खत्म कर दिया गया है। प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरी में दो से अधिक बच्चों की पाबंदी खत्म करने का फैसला लिया है। मंदसौर में हुई डेस्टिनेशन कैबिनेट मीटिंग में इसपर मुहर लगाई गई है। इसी के साथ अब प्रदेश में तीन बच्चे होने पर सरकारी नौकरी कर सकेंगे। जानकारी के अनुसार तीसरी संतान पर लंबित कार्रवाई समाप्त होगी हालांकि पुराने अंतिम बर्खास्तगी आदेश बरकरार रहेंगे। बता दें कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी इस संबंध में नियम बनाए गए थे जिन्हें पहले ही खत्म किया जा चुका है।
मंदसौर डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक के लिए गांधीसागर जलाशय के बीच चार वाटरप्रूफ डोम तैयार किए गए थे। मुख्यमंत्री और मंत्री क्रूज से बैठक स्थल पहुंचे। मुख्यमंत्री मंगलवार शाम को ही हेलिकॉप्टर से पहुंचे चुके थे। विधायक चंदरसिंह सिसौदिया और अधिकारियों ने उनकी अगवानी की। मुख्यमंत्री यहां से रिसोर्ट पहुंचे। बुधवार को कैबिनेट बैठक के बाद चंबल आरती, पर्यटन स्थलों के भ्रमण और खिमला प्लांट का दौरा भी प्रस्तावित है।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में गांधी सागर में हुई कैबिनेट बैठक में अनेक अहम प्रस्तावों पर चर्चा हुई। यहां राज्य सरकार ने अपने 25 साल पुराने दो बच्चों के नियम को खत्म करने का फैसला लिया। इस निर्णय से प्रदेश के हजारों सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा। अब तीसरी संतान होने के कारण प्रदेश में किसी भी सरकारी कर्मचारी की नौकरी नहीं जाएगी। सरकारी भर्ती के लिए भी ऐसे उम्मीदवार को अयोग्य नहीं माना जाएगा।
मोहन कैबिनेट ने सामान्य प्रशासन विभाग के दो संतान की पाबंदी संबंधी नियमों में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही तीन बच्चों वाले उम्मीदवार भी सरकारी नौकरी के लिए पात्र हो जाएंगे। कैबिनेट के इस फैसले से राज्य सरकार के कर्मचारियों, अधिकारियों के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे ऐसे उम्मीदवारों को राहत मिल गई है जो अब तक दो संतान की पाबंदी के नियम के कारण भर्ती परीक्षाओं में शामिल ही नहीं हो पा रहे थे।
मध्यप्रदेश में राज्य सरकार की नौकरी के लिए दो से अधिक बच्चे होने पर प्रतिबंध लागू था। सिविल सेवा नियम, 1961 के तहत इसे लागू किया गया था। नियम के अंतर्गत तीसरी संतान होने पर सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान था। इतना ही नहीं, नई भर्तियों में भी केवल दो संतान वाले उम्मीदवारों को ही योग्य माना जाता था।
दो संतानों की पाबंदी का नियम राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी लागू था। राजस्थान ने 2016 और छत्तीसगढ़ ने 2017 में इसे खत्म कर दिया था। अब सरकारी नौकरी में दो बच्चों की पाबंदी खत्म करनेवाले राज्यों में मध्यप्रदेश भी शामिल हो गया है।
कैबिनेट के इस फैसले का सबसे ज्यादा लाभ स्कूल शिक्षा विभाग को मिलेगा। विभाग के 25 हजार से ज्यादा शिक्षक और कर्मचारियों को इससे राहत मिल सकती है।
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