मध्यप्रदेश में सरकारी नौकरियों में दो बच्चों की पाबंदी वाला नियम खत्म कर दिया गया है। प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरी में दो से अधिक बच्चों की पाबंदी खत्म करने का फैसला लिया है। मंदसौर में हुई डेस्टिनेशन कैबिनेट मीटिंग में इसपर मुहर लगाई गई है। इसी के साथ अब प्रदेश में तीन बच्चे होने पर सरकारी नौकरी कर सकेंगे। जानकारी के अनुसार तीसरी संतान पर लंबित कार्रवाई समाप्त होगी हालांकि पुराने अंतिम बर्खास्तगी आदेश बरकरार रहेंगे। बता दें कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी इस संबंध में नियम बनाए गए थे जिन्हें पहले ही खत्म किया जा चुका है।