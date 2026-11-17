सीएम ने बताया कि, परियोजना से हर समय बिजली मिल सकेगी, साथ ही उसकी दरें भी आधी होगी। यहां बने प्लांट से पूरी क्षमता के साथ 2000 मेगावाट बिजली बनाई जाएगी। इस विशेष प्रोजेक्ट की लागत 11,474 करोड़ रुपए होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवाचार को प्रोत्साहन देते हैं, नई तकनीक से जनकल्याण को बढ़ावा देते हैं। हमारी सरकार उसी के हिसाब से लगातार काम कर रही है। गांधीसागर पंप्ड स्टोरेज परियोजना विज्ञान में रुचि रखने वाले स्टूडेंट्स के लिए तीर्थ साबित होगा। सीएम के अनुसार, सौर ऊर्जा से ऊपरी टैंक भरा जाएगा और पीक आवर्स में तत्काल बिजली सप्लाई होगी।