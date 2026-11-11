‘बेटी बचाओ के पोस्टर दीवारों पर चमक रहे.. दरिंदे हमारी बच्चियों को नोच रहे हैं!’ मंदसौर कांड पर गरमाई सियासत

एसडीओपी गरोठ विजय कुमार यादव ने बताया कि, पूछताछ में आरोपी ने बताया कि सोमवार को गांव में छोड़फाड़ उत्सव हो रहा था। इसी दौरान दोपहर करीब 2 बजे उसकी नजर बच्ची पर पड़ी। उसने बच्ची को संतरा खिलाने का लालच दिया और अपने साथ ले गया। आरोपी के मुताबिक, उसके घर से करीब 500 फीट दूर एक पुराना बरगद का पेड़ है। वो बच्ची को वहीं ले गया। आरोपी गरोठ के माली मोहल्ले का रहने वाला है। वो और बच्ची के पिता गांव में मजदूरी करते थे। वहीं दोनों आपस में दोस्त थे।