गरोठ 8-लेन के पास दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रक की टक्कर से 2 महिलाओं की मौत, युवक और बच्चा गंभीर

Ujjain News :मध्य प्रदेश से गुजरने वाले दिल्ली - मुंबई एक्सप्रेस - वे पर मंदसौर जिले के गरोठ 8-लेन कनेक्टिविटी पर भीषण सड़क हादसा हो गया है। यहां ट्रक की टक्कर से एक बाइक सवार परिवार उजड़ गया है। बताया जा रहा है कि, हादसे में बाइक सवार 2 महिलाओं की मौत हो गई है, जबकि बाइक चलाक युवक और एक मासूम गंभीर रूप से घायल हैं। बताया जा रहा है कि, उज्जैन जिले में रहने वाला ये परिवार दुधाखेड़ी माताजी के दर्शन करके वापस अपने घर लौट रहा था।