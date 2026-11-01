मंदसौर में बड़ी कार्रवाई; 2774 किलोग्राम डोडा चूरा जब्त, 4 लोगों को किया गिरफ्तार

27 अक्टूबर 2026 को एक विशेष खुफिया जानकारी के आधार पर CBN मध्य प्रदेश यूनिट की टीम ने एक कंटेनर ट्रक को रोका। मुंबई-दिल्ली एक्सप्रेसवे पर सीतामऊ के पास राजस्थान में रजिस्टर्ड इस वाहन के जरिए पंजाब की ओर भारी मात्रा में पोस्ता भूसा ले जाने का शक था। गहन तलाशी लेने पर इसमें 115 सफेद बोरियों में भरा 2308 किलोग्राम पोस्ता भूसा बरामद हुआ। इसे छिपाने के लिए इसके ऊपर चने की भूसी (छिलके) से भरी 598 सफेद बोरियां रखी गई थीं, जिनका इस्तेमाल कवर कार्गो के रूप में किया जा रहा था।