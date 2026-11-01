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मंदसौर में बड़ी कार्रवाई; 2774 किलोग्राम डोडा चूरा जब्त, 4 लोगों को किया गिरफ्तार

Mandsaur Drugs : नशीले पदार्थों की अवैध तस्करी और उनकी गैर-कानूनी खेती के खिलाफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स (CBN) की मध्य प्रदेश यूनिट ने चलाए महत्वपूर्ण प्रवर्तन अभियान
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मंदसौर

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deepak deewan

Updated: 1 Nov 2026, 10:47 AM IST

डोडा चूरा

डोडा चूरा file pic

Mandsaur Drugs : नशीले पदार्थों की अवैध तस्करी और उनकी गैर-कानूनी खेती के खिलाफ मध्यप्रदेश में अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स (CBN) की मध्यप्रदेश यूनिट ने 3 महत्वपूर्ण प्रवर्तन अभियान चलाए। इन अभियानों में 2774.650 किलोग्राम अवैध पोस्ता भूसा (डोडा चूरा) और 5 वाहन जब्त किए गए। पिछले कुछ दिनों के इन मामलों में चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

27 अक्टूबर 2026 को एक विशेष खुफिया जानकारी के आधार पर CBN मध्य प्रदेश यूनिट की टीम ने एक कंटेनर ट्रक को रोका। मुंबई-दिल्ली एक्सप्रेसवे पर सीतामऊ के पास राजस्थान में रजिस्टर्ड इस वाहन के जरिए पंजाब की ओर भारी मात्रा में पोस्ता भूसा ले जाने का शक था। गहन तलाशी लेने पर इसमें 115 सफेद बोरियों में भरा 2308 किलोग्राम पोस्ता भूसा बरामद हुआ। इसे छिपाने के लिए इसके ऊपर चने की भूसी (छिलके) से भरी 598 सफेद बोरियां रखी गई थीं, जिनका इस्तेमाल कवर कार्गो के रूप में किया जा रहा था।

जरूरी कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद, नशीले पदार्थ और कंटेनर ट्रक को जब्त कर लिया गया। साथ ही, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) एक्ट, 1985 की संबंधित धाराओं के तहत एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। मामले की आगे की जांच चल रही है।

कंटेनर ट्रक के साथ 2308 किलोग्राम पोस्ता भूसा जब्त

28 और 29 अक्टूबर की दरमियानी रात को CBN मध्यप्रदेश यूनिट की एक संयुक्त टीम ने मंदसौर जिले की तहसील मंदसौर के गांव इशाकपुर में एक अभियान चलाया। इस दौरान, टीम ने एक महिंद्रा पिकअप ट्रक (जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर फर्जी होने का संदेह था) और एक महिंद्रा बोलेरो कार को रोका। इस अभियान में एक व्यक्ति को पकड़ लिया गया, जबकि एक अन्य संदिग्ध व्यक्ति बोलेरो कार छोड़कर भाग गया। CBN की एक दूसरी टीम ने उसका कुछ दूर तक पीछा भी किया, लेकिन वह भागने में सफल रहा।

चल रही है जांच

दोनों वाहनों की गहन तलाशी लेने पर 416.560 किलोग्राम अवैध पोस्ता भूसा (डोडाचूरा) बरामद हुआ, जो 22 प्लास्टिक के बोरों में भरा हुआ था। इनमें से 17 बोरे पिकअप ट्रक से और 5 बोरे बोलेरो कार से मिले। आवश्यक कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद, दोनों वाहनों और बरामद नशीले पदार्थ को जब्त कर लिया गया। साथ ही, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) एक्ट, 1985 की संबंधित धाराओं के तहत एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। मामले की आगे की जांच चल रही है।

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1 Nov 2026, 10:47 AM IST

Published on:

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