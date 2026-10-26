मंदसौर में मिस्त्री पिता की बेटी बनेगी डॉक्टर, आशा ने मेहनत से लिखी सफलता की नई इबारत

मंदसौर। पिता के हाथों में औजार थे और आंखों में बेटी के सुनहरे भविष्य का सपना। मेहनत-मजदूरी से परिवार चलाने वाले पिता समरथ माली ने सीमित संसाधनों के बावजूद बेटी आशा माली के सपनों को कभी छोटा नहीं होने दिया। उनकी इसी उम्मीद, परिवार के विश्वास और आशा की अथक मेहनत ने अब सफलता का रूप ले लिया है। मंदसौर जिले के लोध गांव की आशा का चयन भोपाल के आरकेडीएफ मेडिकल कॉलेज में हुआ है। बेटी के डॉक्टर बनने की दिशा में बढ़े इस कदम से परिवार में खुशियों की लहर है और गांव भी अपनी बेटी की उपलब्धि पर गर्व महसूस कर रहा है।