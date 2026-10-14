मंदसौर में चमचमाती स्कॉर्पियो में मिले 1 करोड़ 29 लाख रुपये, 3 आरोपी हिरासत में

पुलिस ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि बरखेड़ा उदा गांव के सरपंच भवानीशंकर के घर पर उत्तरप्रदेश से दो व्यक्ति बिना नंबर की काले रंग की स्कॉर्पियो कार से आए हुए हैं। कार सरपंच के घर के पीछे बाड़े में खड़ी है। इसके साथ ही ये भी जानकारी लगी थी कि जो लोग सरपंच के घर आए हैं वो अवैध मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े हो सकते हैं और वो अधिक मात्रा में नकदी लेकर आए हैं जो कि स्कॉर्पियो में छिपाकर रखी गई है। पुलिस ने सूचना पर घेराबंदी कर दबिश दी तो स्कॉर्पियो के पास तीन व्यक्ति खड़े थे जिन्हें हिरासत में लेकर पुलिस थाने लेकर आई। थाने में मैकेनिक के जरिए स्कॉर्पियो की चैकिंग कराई गई तो अलग-अलग जगहों पर छिपाकर रखे गए नोटों के बंडल मिले। कुल 1 करोड़ 29 लाख रुपये स्कॉर्पियो से जब्त हुए हैं।