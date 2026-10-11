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राजगढ़ में पत्नी की हत्या कर रामपाल संत की शरण में जा रहा था रामबाबू ! राजस्थान बॉर्डर से पकड़ाया

Wife Murder Case: पत्नी की हत्या करने वाले पति रामपाल गुर्जर को पुलिस ने राजस्थान बॉर्डर से पकड़ा, पत्नी के पूजा-पाठ करने को लेकर दोनों में हुआ था विवाद।
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राजगढ़

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Shailendra Sharma

Oct 11, 2026

rajgarh rambabu gurjer kills wife

wife murder accused rambabu gurjar arrested, मृतका गायत्री गुर्जर की जीवित अवस्था की तस्वीर व आरोपी पति रामबाबू गुर्जर (Source-Patrika)

Rajgarh Wife Murder Case: मध्यप्रदेश के राजगढ़ में शनिवार को भगवान की पूजा-पाठ करने को लेकर पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी पति रामबाबू गुर्जर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को राजसथान बॉर्डर से शनिवार-रविवार की दरमियानी रात पुलिस ने पकड़ा। पत्नी की हत्या करने के बाद आरोपी पति ने संदिग्ध वस्तु का सेवन कर लिया था, जिसके कारण पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया है।

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Updated on:

11 Oct 2026 03:54 pm

Published on:

11 Oct 2026 03:54 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Rajgarh / राजगढ़ में पत्नी की हत्या कर रामपाल संत की शरण में जा रहा था रामबाबू ! राजस्थान बॉर्डर से पकड़ाया

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