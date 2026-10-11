राजगढ़ में पत्नी की हत्या कर रामपाल संत की शरण में जा रहा था रामबाबू ! राजस्थान बॉर्डर से पकड़ाया

Rajgarh Wife Murder Case: मध्यप्रदेश के राजगढ़ में शनिवार को भगवान की पूजा-पाठ करने को लेकर पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी पति रामबाबू गुर्जर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को राजसथान बॉर्डर से शनिवार-रविवार की दरमियानी रात पुलिस ने पकड़ा। पत्नी की हत्या करने के बाद आरोपी पति ने संदिग्ध वस्तु का सेवन कर लिया था, जिसके कारण पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया है।