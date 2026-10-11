सीधी में धर्मांतरण को लेकर विवाद, बजरंग दल कार्यकर्ताओं से मारपीट

आरोप है कि जिस घर में धर्मांतरण किया जा रहा था वो जिला अस्पताल में पदस्थ नर्स नीलम दीक्षित की मां का है। नीलम दीक्षित की ड्यूटी जिला अस्पताल में थी लेकिन वो ड्यूटी पर न होकर घर में मौजूद थी और मारपीट की है। घटना के बाद सीएमएचओ अशोक खरे ने बताया कि इस तरह की जानकारी मिली है नीलम दीक्षित जिला अस्पताल में नर्स के पद पर पदस्थ हैं। उन पर आरोप है कि वो ड्यूटी के दौरान घर पर थीं, आरोपों की जांच कराई जाएगी और आरोप सही पाए जाते हैं तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस मामले पर जमोड़ी थाना प्रभारी दिव्य प्रकाश त्रिपाठी ने फिलहाल विस्तृत टिप्पणी करने से इनकार करते हुए बताया कि प्रकरण की जांच की जा रही है। अभी जांच पूरी नहीं हुई है और पुलिस दोनों पक्षों के बीच स्थिति शांत कराने में जुटी है। जांच के निष्कर्ष सामने आने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।