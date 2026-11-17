Sidhi News :मध्य प्रदेश के सीधी जिले में रिश्तों को तार - तार कर झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक पति ने पारिवारिक विवाद के चलते हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए अपनी पत्नी और महज 6 साल की मासूम बेटी पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। आरोपी ने पहले पत्नी के मुंह में चाकू डालकर उसे गंभीर रूप से घायल किया। जान बचाने के लिए जब पत्नी वहां से भागी तो उसने अपनी ही मासूम बेटी का गला रेत दिया। हमले में गंभीर रूप से घायल हुई बच्ची ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, जबकि उसकी मां अब उसी अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती है।