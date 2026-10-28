सीधी में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सड़क पर उतरी युवा कांग्रेस, पुलिस ने वाटर कैनन चलाकर रोका

प्रदर्शन में शामिल मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष अभिषेक परमार का कहना है कि, प्रदेश समेत सीधी जिले की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के हालात खस्ता हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि, स्वास्थ्य मंत्री के जिले में बहन कल्पना के साथ घटना होने के बाद भी स्वास्थ व्यवस्थाओं में सुधार करने की कोई व्यवस्था नहीं की गई। उन्होंने सरकार से स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने और अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी दूर करने की मांग उठाई है।