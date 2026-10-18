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सीधी चौपाटी पर लगी भीषण आग, 2 से ज्यादा दुकानें खाक, लाखों का सामान नष्ट हुआ

Chaupati Shops Fire : शहर की चौपाटी में स्थित दो से अदिक दुकानों में आग लग गई। घटना में दो दुकानें पूरी तरह जलकर खाक हो गईं, जिसमें रखा लाखों का सामान समेत एक स्कूटी भी खाक हो गई है।
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सीधी

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Mohammad Faiz Mubarak

Oct 18, 2026

Chaupati Shops Fire

आग बुझाए जाने के बाद का दृष्य (फोटो सोर्स: Patrika)

Sidhi News : मध्य प्रदेश के सीधी शहर में गांधी चौक स्थित पार्किंग स्थल की चौपाटी में रविवार सुबह अचानक अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। बताया जा रहा है कि, आग एक दुकान में भड़की जिसने देखते ही देखते पड़ोस की एक अन्य दुकान को भी अपनी चपेट में ले लिया। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। आनन - फानन में फायर ब्रिगेड को सूचित किया गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे दमकल दल ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लेकिन आग बुझने तक चौपाटी की दोनों दुकानें जलकर खाक हो चुकी थीं।

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Updated on:

18 Oct 2026 11:07 am

Published on:

18 Oct 2026 11:07 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Sidhi / सीधी चौपाटी पर लगी भीषण आग, 2 से ज्यादा दुकानें खाक, लाखों का सामान नष्ट हुआ

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