सीधी में बच्चे की चिंता में चार महीने बाद घर लौटी थी रोशनी, 8वें दिन अस्पताल में उखड़ीं सांसें

परिजनों के अनुसार, रोशनी ने अपने बयान में ससुराल पक्ष पर प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए थे। आरोप है कि पति रामजी गुप्ता, सास केशकली गुप्ता, ससुर और जेठ के साथ शराब तथा डीजल-पेट्रोल के कथित अवैध कारोबार को लेकर विवाद होता था। कारोबार बढ़ाने के लिए रोशनी से लाखों रुपये मांगने और मारपीट करने का भी आरोप लगाया गया है। लगातार प्रताड़ना से परेशान होकर रोशनी बच्चे को ससुराल में छोड़कर मायके चली गई थी। करीब चार महीने बाद बच्चे को खाना नहीं देने और भूखा रखने की कथित धमकी के चलते वह 9 अक्टूबर को वापस अपनी ससुराल आई थी।