8 अक्टूबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

सीधी

सीधी जिला अस्पताल की सुरक्षा की पोल खुली, अराजक तत्वों ने की तोड़फोड़, बंद पड़े CCTV

Sidhi District Hospital : जिला अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में पीछे की खिड़की तोड़कर अंदर घुसे अराजक तत्वों ने ओटी में जमकर तोड़फोड़ की, साथ ही कुछ जरूरी मशीनरी उठाकर भी ले गए। सीएमएचओ ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। मामले की जांच में जुटी कोतवाली पुलिस।
3 min read
Google source verification

सीधी

image

Mohammad Faiz Mubarak

Oct 08, 2026

Sidhi District Hospital

एमसीएच विंग के ओटी में हुई घटना (फोटो सोर्स: Patrika)

Sidhi News :मध्य प्रदेश के सीधी जिला अस्पताल के एमसीएच विंग से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां कुछ अज्ञात अराजक तत्वों ने अस्पताल के सबसे संवेदनशील क्षेत्र कहे जाने वाले ऑपरेशन थिएटर में घुसकर जमकर उत्पात मचाते हुए तोड़फोड़ की है। आरोप ये भी है कि, उत्पाती ओटी से जरूरी सामान तक चुराकर ले गए हैं।

बताया जा रहा है कि, अज्ञात लोग ऑपरेशन थिएटर के पीछे की खिड़की तोड़कर अंदर घुसे, साउंड प्रूफ दरवाजा लगे होने से बाहर मौजूद स्टाफ और गार्ड को भनक तक नहीं लगी। ऐसे में उन्होंने बड़े आराम से अपना काम तमाम किया और वापस भाग भी निकले।

रात 9 बजे तक चला काम

अस्पताल प्रबंधन के अनुसार, बुधवार को रात 9 बजे तक ऑपरेशन थिएटर में काम चला था। इसके बाद ऑपरेशन थिएटर बंद कर स्टाफ बाहर निकल गया था। ऑपरेशन थिएटर के ठीक सामने ही डिलेवरी कक्ष भी है, जिससे वहां चहल-पहल बनी रहती है, इसके बावजूद भी किसी को अंदर हुई तोड़फोड़ की भनक तक नहीं लग की।

एसी, मॉनीटर के साथ मशीनरी तोड़ी

ऑपरेशन थिएटर में जिस तरह उत्पात मचाया गया है उससे यह प्रतीत होता है कि अराजक तत्व तोड़-फोड़ करने की नीयत से ही घुसे थे। उनके द्वारा नलों की टोटियां, कमोड, सिस्टन, एयर कंडीशनर, मॉनीटर सहित आवश्यक मशीनरी में तोड़-फोड़ की गई। दवाइयां आदि बिखेर दी गई। आवश्यक कागजात पानी में फेंक दिये गए। केविल आदि काट दी गई।

सामान चोरी की भी आशंका

ऑपरेशन थिएटर में तोड़-फोड़ के साथ ही अस्पताल प्रबंधन द्वारा कुछ सामान के चोरी होने की भी आशंका जताई है। प्रबंधन के अनुसार, क्या और कितना सामान चोरी गया, ये रिकॉर्ड से मिलान के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा, लेकिन प्रथम दृष्ट्या कुछ चादर, कंबल समेत अन्य सामान गायब है।

तैनात थे दो गार्ड, नहीं लगी भनक

जिला अस्पताल के एमसीएच विंग में रात में दो गार्ड तैनात थे, एक गार्ड गेड में था, जबकि दूसरा ऑपरेशन थिएटर के पास ही तैनात था। लेकिन ऑपरेशन थिएटर में की जा रही तोडफ़ोड़ की इनकों भनक तक नहीं लगी। बताया गया, ऑपरेशन थिएटर के बाहर आवाज नहीं आती, इसलिए घटना की जानकारी नहीं हो पाई।

सीसीटीवी कैमरे थे बंद

जिला अस्पताल का एमसीएच विंग सीसीटीवी कैमरों से लैस है, ऑपरेशन थिएटर में भी सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। लेकिन अस्पताल प्रबंधन के अनुसार बीते कुछ दिनों से ऑपरेशन थिएटर के सीसीटीवी कैमरों की केविल निकली हुई थी, जिस पर ध्यान नहीं दिया गया।

तैयार होने में लगेगा समय, क्रिटिकल डिलेवरी प्रभावित

अस्पताल प्रबंधन के अनुसार, जिस तरह से ऑपरेशन थिएटर में तोड़फोड़ हुई है, उसे दोबारा सेटअप कर ऑपरेशन थिएटर इस्तेमाल में लाने लायक तैयार करने में करीब एक पखवाड़े से अधिक का समय लग सकता है। ऐसे में क्रिटिकल डिलेवरी जिनमें सीजर की जरूरत पड़ेगी, प्रभावित हो जाएगी। हालांकि, सिविल सर्जन का दावा है कि, पुराने भवन की माइनर ओटी को व्यवस्थित करवा कर क्रिटिकल डिलीवरी के सीजर वहीं कराने की व्यवस्था बनाई जाएगी।

इंदौर में बड़ा एक्शन, 34 हजार लीटर अति ज्वलनशील सॉल्वेंट पकड़ाया

ये भी पढ़ें
Flammable Solvent

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

08 Oct 2026 07:32 pm

Published on:

08 Oct 2026 06:24 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sidhi / सीधी जिला अस्पताल की सुरक्षा की पोल खुली, अराजक तत्वों ने की तोड़फोड़, बंद पड़े CCTV

बड़ी खबरें

View All

सीधी

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

गणेशोत्सव में भक्ति के साथ जागरूकता का संदेश, सीधी पुलिस कंट्रोल रूम के पंडाल में दिखे अनूठे स्लोगन

Unique Slogans Sidhi
सीधी

पहले सीधी के सांसद को लताड़ा, अब मंत्री से बोलीं लीला साहू- एक बार गांव की समस्या तो देखो

Leela Sahu Village Road Protest
सीधी

Sidhi Snake Bite: 5 साल की बेटी की आवाज सुन कमरे में पहुंचे पिता, पैर पर दिखा सांप के डसने का निशान, लगा दिया चीरा

sidhi snake bite
सीधी

जूते बच गए पर पटवारी नहीं...सीधी में बुजुर्ग की पीठ पर लदकर नाला पार करने वाला पटवारी निलंबित

sidhi patwari
सीधी

सीधी में सड़क धंसने से स्टेट हाईवे बंद, पहाड़ में 3 जगह हुआ मिट्टी का कटाव

Sidhi State Highway
सीधी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.