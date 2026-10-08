सीधी जिला अस्पताल की सुरक्षा की पोल खुली, अराजक तत्वों ने की तोड़फोड़, बंद पड़े CCTV

अस्पताल प्रबंधन के अनुसार, जिस तरह से ऑपरेशन थिएटर में तोड़फोड़ हुई है, उसे दोबारा सेटअप कर ऑपरेशन थिएटर इस्तेमाल में लाने लायक तैयार करने में करीब एक पखवाड़े से अधिक का समय लग सकता है। ऐसे में क्रिटिकल डिलेवरी जिनमें सीजर की जरूरत पड़ेगी, प्रभावित हो जाएगी। हालांकि, सिविल सर्जन का दावा है कि, पुराने भवन की माइनर ओटी को व्यवस्थित करवा कर क्रिटिकल डिलीवरी के सीजर वहीं कराने की व्यवस्था बनाई जाएगी।