राजगढ़ में गाय की अनूठी अंतिम विदाई, 30 साल परिवार के साथ रही ‘गंगा’, छलक पड़े अपनों के आंसू

गंगा परिवार के साथ तीन दशक तक रही। इस लंबे साथ में वो संबंधित परिवार के हर सुख - दुख की साक्षी भी रही और धीरे-धीरे परिवार के हर सदस्य से उसका ऐसा लगाव हो गया कि, उसकी पहचान सिर्फ एक गाय तक सीमित नहीं रही, बल्कि वो इस परिवार का ही सदस्य बन गई। उसकी मृत्यु की खबर से घर में शोक छा गया। वहीं दूसरी तरफ क्योंकि, गाय की उम्र तीस वर्ष से अदिक थी, इसलिए गांव की बड़ी युवा पीड़ी उससे काफी छोटी थी। इसके अलावा गांव के सभी लोग भी उसका आदर करते। ऐसे में जब गाय की मृत्यु की खबर जैसे ही फैली, गांव का हर एक इंसान दुखी हो गया।