Rajgarh Jhagda Pratha: मध्यप्रदेश के राजगढ़ जिले में झगड़ा प्रथा इतनी हावी हो गई है कि पुलिस कार्रवाई का भी लोगों को डर नहीं है। ताजा मामला खुजनेर थाने से लगे पाटन खुर्द का है, यहां एक लड़की के पिता से 50 लाख रुपए की मांग की गई। इतना ही नहीं पैसे देने पर गांव के दूसरे किसान के खेत में पकने को तैयार खड़ी पपीते की फसल को काट दिया गया। पपीते के करीब 200 पौधे काटे गए हैं, जिससे किसान को करीब 2 लाख रुपये का नुकसान होने की बात सामने आई है।