Rajgarh News : खेतों में फसलें खड़ी हैं, लेकिन सिंचाई के लिए पानी नहीं है। कुएं और बोरवेल जवाब दे रहे हैं और बनाए गए स्टॉप डैम भी सूखे पड़े हैं। ऐसे में फसलों को बचाने की चिंता लेकर मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के अंतर्गत आने वाले 20 गांवों के किसान मंगलवार को एकजुट होकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। किसानों ने पहले कलेक्ट्रेट परिसर में नारेबाजी कर अपनी नाराजगी व्यक्त की। इसके बाद जनसुनवाई में पहुंचकर अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। किसानों ने कुंडालिया बांध से आ रही पेयजल लाइन से उनके इलाके में पानी की व्यवस्था कराने और सिंचाई के लिए तत्काल व्यवस्था करने की मांग की।