शिकायत लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे विद्यार्थियों ने पत्रिका को बताया कि, कॉलेज में पढ़ाने के लिए एक ही स्थायी प्राध्यापक हैं। बाकी पढ़ाई के लिए उन्हें खुद पढ़ना पड़ रहा है। अलग से पढ़ाई की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। विद्यार्थियों के अनुसार, वे बाहरी जरियों और सेल्फ स्टडी के जरिए पाठ्यक्रम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि, प्रचार-प्रसार देखकर उन्होंने प्रवेश लिया था, लेकिन अब नियमित पढ़ाई और विषयवार मार्गदर्शन को लेकर परेशान होना पड़ रहा है। छात्रों ने प्रशासन से कॉलेज में पर्याप्त शिक्षकों की नियुक्ति और आवागमन के लिए बेहतर सड़क उपलब्ध कराने की मांग की है।