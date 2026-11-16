16 नवंबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

US Israel-Iran War

Pushkar Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राजगढ़

राजगढ़ में अवैध शराब के अड्डे पर पहुंची पुलिस, आरोपियों ने बरसाए दिए पत्थर, 2 पुलिसकर्मी घायल

Attack on police team: राजगढ़ में अवैध शराब की कार्रवाई के दौरान पुलिस टीम पर पथराव और हमला हुआ, दो जवान घायल। पुलिस ने 360 लीटर कच्ची शराब जब्त कर छह आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

राजगढ़

image

Astha Awasthi

Updated: 16 Nov 2026, 4:29 PM IST

टूटी हुई पुलिस की गाड़ी (Photo Source - Patrika)

टूटी हुई पुलिस की गाड़ी (Photo Source - Patrika)

Rajgarh news: मध्यप्रदेश के राजगढ़ जिले में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची पुलिस टीम पर आरोपियों ने हमला कर दिया। अचानक हुए पथराव और मारपीट में दो पुलिसकर्मी घायल हो गए। हमलावरों ने पुलिस वाहन को भी निशाना बनाया और गाड़ी के आगे-पीछे के कांच फोड़ दिए। घटना के बाद पुलिस ने मौके से करीब 360 लीटर कच्ची शराब जब्त की है। मामले में छह आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है।

जानकारी के मुताबिरक जिले के बोड़ा थाना क्षेत्र में घटना हुई। पुलिस के अनुसार, अवैध शराब की सूचना पर बोड़ा थाना पुलिस की टीम कार्रवाई के लिए पहुंची थी। इसी दौरान अंधेरे का फायदा उठाकर कुछ लोगों ने पुलिस टीम पर पथराव शुरू कर दिया। आरोपियों ने पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट भी की। अचानक हुए हमले से मौके पर अफरा-तफरी मच गई। हमले में दो पुलिसकर्मियों को चोटें आईं, वहीं पुलिस वाहन के आगे और पीछे के कांच क्षतिग्रस्त हो गए।

चार आरोपियों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट

थाना प्रभारी देवेंद्र सिंह राजपूत ने बताया कि पुलिस टीम अवैध शराब पकड़ने पहुंची थी, इसी दौरान कुछ लोगों ने हमला कर दिया। मामले में चार लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज की गई है। पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है। कार्रवाई के दौरान 360 लीटर कच्ची शराब जब्त की गई है तथा छह आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है।

विदिशा मेडिकल कॉलेज में भर्ती युवती से दुष्कर्म के आरोपों पर शिवराज सिंह सख्त, पुलिस को फोन कर दिए निर्देश

ये भी पढ़ें
Shivraj Singh Chouhan

आरोपियों के खिलाफ होगा सख्त कार्रवाई

इस पूरी घटना के बाद से पुलिसकर्मियों पर हमला करने वालों की तेजी से जांच की जारी है। वहीं, घायल पुलिसकर्मियों का उपचार कराया गया है। पुलिस अब यह भी पता लगाने में जुटी है कि अवैध शराब का कारोबार क्षेत्र में कितने समय से संचालित हो रहा था और इसमें अन्य लोग भी शामिल हैं या नहीं। जब्त की गई कच्ची शराब को लेकर भी आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शासकीय कार्य में बाधा डालने और पुलिस टीम पर हमला करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। घटना के बाद क्षेत्र में अवैध शराब के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए निगरानी बढ़ाई गई है।

पन्ना में 4 घंटे तक दहशत में रहा पूरा गांव, घर में छिपा रहा तेंदुआ, परिवार की सांसें अटकी

ये भी पढ़ें
तेंदुआ का रेस्क्यू करती टीम (Photo Source - Patrika)
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.