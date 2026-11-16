राजगढ़ में अवैध शराब के अड्डे पर पहुंची पुलिस, आरोपियों ने बरसाए दिए पत्थर, 2 पुलिसकर्मी घायल

इस पूरी घटना के बाद से पुलिसकर्मियों पर हमला करने वालों की तेजी से जांच की जारी है। वहीं, घायल पुलिसकर्मियों का उपचार कराया गया है। पुलिस अब यह भी पता लगाने में जुटी है कि अवैध शराब का कारोबार क्षेत्र में कितने समय से संचालित हो रहा था और इसमें अन्य लोग भी शामिल हैं या नहीं। जब्त की गई कच्ची शराब को लेकर भी आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शासकीय कार्य में बाधा डालने और पुलिस टीम पर हमला करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। घटना के बाद क्षेत्र में अवैध शराब के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए निगरानी बढ़ाई गई है।