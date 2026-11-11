Rajgarh Accidents: NH-52 पर मौत का तांडव, चंद घंटों में 4 हादसे, 2 की मौत 3 गंभीर

करनवास पुलिस के अनुसार, बुधवार को देहरी-बामन रोड पर दूध वाहन और बाइक में आमने-सामने से भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार विनोद पिता मोड़ सिंह (24) निवासी बादलखेड़ी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि, विनोद अपने खेत पर जा रहा था, तभी रास्ते में पिकअप से टक्कर हो गई। परिजन के अनुसार, परिवार में देवउठनी ग्यारस के बाद शादी की तैयारियां हो रही थीं। लेकिन, उसके पहले ही हादसे ने परिवार की खुशियों को मातम में बदल दिया। घटना की सूचना मिलते ही परिवार का बुरा हाल है। करनवास पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजन को सौंप दिया है। मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी गई है।