10 नवंबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राजगढ़

देवस्थान की प्रसादी खाते ही बच्चों को शुरु हो गए उल्टी-दस्त, 15 से ज्यादा बच्चे-महिलाएं ब्यावरा अस्पताल में भर्ती

Food Poisoning : खानपुरा गांव में देवस्थान पर पूजन के बाद बांटी गई प्रसादी खाने के बाद दो महिलाओं सहित 15 से अधिक बच्चो की बिगड़ी तबीयत, उल्टी-दस्त, अस्पताल में भर्ती। फूड पॉइजनिंग की आशंका। मंगलवार शाम को अस्पताल में बच्चों समेत बीमारों से भर गया अस्पताल, सभी का उपचार जारी।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

राजगढ़

image

Mohammad Faiz Mubarak

Updated: 10 Nov 2026, 7:17 PM IST

Food Poisoning

उल्टी-दस्त के चलते 15 से ज्यादा बच्चे अस्पताल में भर्ती (फोटो सोर्स: Patrika)

Rajgarh News :मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के अंतर्गत आने वाले ब्यावरा समीपस्थ खानपुरा गांव में देवस्थान पर पूजन के बाद वितरित की गई प्रसादी खाने से 15 से अधिक बच्चों के साथ-साथ दो महिलाओं की तबीयत बिगड़ने का मामला सामने आया है। बताया दा रहा है कि, प्रसादी खाने के बाद से संबंधित लोगों को उल्टी-दस्त, घबराहट, चक्कर आने और बुखार की शिकायत होने लगी थी। एक के बाद एक लोगों की तबीयत बिगड़ने से गांव में हड़कंप मच गया। परिजन बीमार बच्चों और महिलाओं को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां सभी को भर्ती कर उपचार शुरू कर दिया गया है। फिलहाल मरीजों की हालत में सुधार बताया जा रहा है।

ग्रामीणों के अनुसार, खानपुरा गांव मंगलवार सुबह करीब 10 बजे देवस्थान पर पूजन और दूज की बैठक थी। इस दौरान ग्रामीणों ने प्रसादी तैयार करने के लिए घर-घर से नारियल और दही इकट्ठे किये थे। सुबह करीब 10 बजे पूजन के बाद ग्रामीणों में प्रसादी का वितरण किया गया। प्रसादी खाने के कुछ समय बाद से ही अचानक कुछ लोगों की तबीयत बिगड़ना शुरु हो गई।

चिक्त्सकीय निगरानी में सभी का उपचार जारी

शुरुआत में कुछ बच्चों को उल्टी-दस्त की शिकायत हुई, लेकिन धीरे-धीरे बीमार होने वालों की संख्या बढ़ती गई। किसी को घबराहट और चक्कर आने लगे तो किसी को बुखार की शिकायत हुई। तबीयत बिगड़ने पर परिजन दोपहर में 4 बच्चों को निजी अस्पताल लेकर पहुंचे। यहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें सिविल अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहीं, शाम होते-होते करीब 10 से 12 अन्य बच्चे भी उल्टी-दस्त समेत अन्य परेशानियों के चलते अस्पताल में भर्ती किए गए। इस तरह दिनभर में करीब 15 से अधिक बच्चों के साथ-साथ दो महिलाएं भी इसी शिकायात के चलते अस्पताल में भर्ती की गई हैं। फिलहाल, सभी का चिकित्सकों की निगरानी में उपचार जारी है।

25 दिन से खेतों में नहीं पहुंची बिजली, पानी का भी संकट, गुस्साए किसानों ने जयपुर-जबलपुर हाईवे किया जाम

ये भी पढ़ें
Farmers Protest

2 साल की मासूम से लेकर 40 साल की महिला बीमार

प्रसादी खाने के बाद बीमार पड़े लोगों में दो साल की मासूम बच्ची से लेकर 40 साल की महिला भी शामिल हैं। बीमार होने वालों में दो साल की मासूम खुश्मिता पिता पप्पू दांगी, मोनिका कारपेंटर (11), राधिका कारपेंटर (7), पूर्ति (10), दिव्यांशी सेन (6), अंजली भिलाला (11), विवेक भिलाला (8), विराज भिलाला (6), राजेश दांगी (11), अजय (16), लोकेश प्रजापति (15) सहित किरण सेन (28) और रेखा भिलाला (40) शामिल हैं। इसके अलावा भी कुछ अन्य बच्चों के बीमार होने की जानकारी है।

ग्रामीणों को आशंका

ग्रामीणों ने प्राथमिक तौर पर प्रसादी खाने के बाद तबीयत बिगड़ने की आशंका जताई है। बताया जा रहा है कि, किसी घर से पुराना दही या कुछ गिर जाने से शायद फूड पॉइजनिंग की शिकायत हुई है। फिलहाल, मामले की जांच भी की जा रही है।

15 नवंबर को इंदौर में दिलजीत दोसांझ का कॉन्सर्ट होगा या नहीं? दो बड़ी चुनौतियों का है सामना

ये भी पढ़ें
Diljit Dosanjh Indore Concert
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.