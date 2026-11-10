देवस्थान की प्रसादी खाते ही बच्चों को शुरु हो गए उल्टी-दस्त, 15 से ज्यादा बच्चे-महिलाएं ब्यावरा अस्पताल में भर्ती

Rajgarh News :मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के अंतर्गत आने वाले ब्यावरा समीपस्थ खानपुरा गांव में देवस्थान पर पूजन के बाद वितरित की गई प्रसादी खाने से 15 से अधिक बच्चों के साथ-साथ दो महिलाओं की तबीयत बिगड़ने का मामला सामने आया है। बताया दा रहा है कि, प्रसादी खाने के बाद से संबंधित लोगों को उल्टी-दस्त, घबराहट, चक्कर आने और बुखार की शिकायत होने लगी थी। एक के बाद एक लोगों की तबीयत बिगड़ने से गांव में हड़कंप मच गया। परिजन बीमार बच्चों और महिलाओं को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां सभी को भर्ती कर उपचार शुरू कर दिया गया है। फिलहाल मरीजों की हालत में सुधार बताया जा रहा है।