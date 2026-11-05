दीये वालों से भी वसूली… राजगढ़ में कलेक्टर से बोला दुकानदार- ‘अभी पैसे लेकर गया है’

कलेक्टर डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा ने बताया कि संबंधित कर्मचारी को नोटिस देकर कार्रवाई की जाएगी। दुकानदार से ली गई राशि वापस कराई जा रही है। निरीक्षण के दौरान भी स्पष्ट किया गया है कि दुकान लगाने के नाम पर किसी को राशि नहीं देना है। बता दें कि गंजबासौदा में पटाखे की दुकान में आग लगने के बाद प्रशासन अलर्ट मोड में है। इसी के चलते सुरक्षा और व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए कलेक्टर-एसपी राजगढ़ के बाजार में पहुंचे थे। राजगढ़ के बाद कलेक्टर-एसपी ब्यावरा भी पहुंचे और वहां पटाखा बाजार और अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पटाखा बाजार में उन्होंने फायर एक्सटिंग्विशर का परीक्षण किया साथ ही ट्रॉयल भी लिया। इस दौरान स्थानीय पुलिसकर्मी भी पहुंचे। साथ ही प्रशासनिक टीम भी मौजूद रही। कलेक्टर ने कहा कि पूरे एहतियात के साथ आप लोग तैनात रहें। किसी भी प्रकार की चूक की कोई गुंजाइश नहीं है।