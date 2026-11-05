5 नवंबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राजगढ़

दीये वालों से भी वसूली… राजगढ़ में कलेक्टर से बोला दुकानदार- ‘अभी पैसे लेकर गया है’

Diya Seller Extortion: नगर पालिका के मस्टरकर्मी इलियास पर राशि लेने के आरोप, निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने तत्काल लौटाने को कहा, नोटिस देकर कार्रवाई की तैयारी।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

राजगढ़

image

Shailendra Sharma

Updated: 5 Nov 2026, 8:28 PM IST

Diya Seller Extortion

diya seller complains to collector municipal worker took money for shop, बाजार में व्यवस्थाओं का जायजा लेते एसपी-कलेक्टर (Source-Patrika)

Rajgarh Diya Seller Extortion: मध्यप्रदेश के राजगढ़ में त्योहार पर बाजार में दुकान लगाने वाले दीया विक्रेताओं से भी कथित रूप से राशि वसूली जा रही है। गुरुवार को मुख्य बाजार के निरीक्षण पर पहुंचे कलेक्टर डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा के सामने एक दुकानदार ने नगर पालिका कर्मचारी की शिकायत करते हुए कहा- अभी पैसे लेकर गया है। इस पर कलेक्टर ने तत्काल राशि वापस कराने के निर्देश दिए। मामले में संबंधित कर्मचारी को नोटिस देकर कार्रवाई भी की जाएगी।

कलेक्टर से दुकानदार ने की शिकायत

गुरुवार को शहर में व्यवस्थाओं का जायजा लेने निकले कलेक्टर डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा और एसपी अमित तोलानी पहले पटाखा बाजार पहुंचे। यहां निरीक्षण के बाद दोनों अधिकारी पैदल मुख्य बाजार पहुंचे। कलेक्टर ने दीये की दुकान लगाने वालों से पूछा कि दुकान लगाने के लिए कोई पैसे तो नहीं मांग रहा। इसी दौरान एक दुकानदार ने बताया कि नगर पालिका का मस्टरकर्मी इलियास अभी उससे राशि लेकर गया है। शिकायत पर कलेक्टर ने संबंधित अमले को तत्काल राशि लौटाने के निर्देश दिए। बताया गया है कि उक्त कर्मचारी की पहले भी शिकायतें होती रही हैं, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। राशि लेने के संबंध में निर्देश हैं कि दिहाड़ी वाले और रोज मर्रा में मिट्टी के सामान बेचने वालों से कोई शुल्क न लें, लेकिन संबंधित कर्मचारी नहीं माना। इसका प्रमाण गुरुवार को मिल भी गया।

फफक-फफक कर रो रहा डकैत कल्ली गुर्जर, मुरैना में आतंक और भौकाल का खात्मा

ये भी पढ़ें
Dacoit Kalli Gurjar Arrested

नोटिस देकर करेंगे कार्रवाई

कलेक्टर डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा ने बताया कि संबंधित कर्मचारी को नोटिस देकर कार्रवाई की जाएगी। दुकानदार से ली गई राशि वापस कराई जा रही है। निरीक्षण के दौरान भी स्पष्ट किया गया है कि दुकान लगाने के नाम पर किसी को राशि नहीं देना है। बता दें कि गंजबासौदा में पटाखे की दुकान में आग लगने के बाद प्रशासन अलर्ट मोड में है। इसी के चलते सुरक्षा और व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए कलेक्टर-एसपी राजगढ़ के बाजार में पहुंचे थे। राजगढ़ के बाद कलेक्टर-एसपी ब्यावरा भी पहुंचे और वहां पटाखा बाजार और अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पटाखा बाजार में उन्होंने फायर एक्सटिंग्विशर का परीक्षण किया साथ ही ट्रॉयल भी लिया। इस दौरान स्थानीय पुलिसकर्मी भी पहुंचे। साथ ही प्रशासनिक टीम भी मौजूद रही। कलेक्टर ने कहा कि पूरे एहतियात के साथ आप लोग तैनात रहें। किसी भी प्रकार की चूक की कोई गुंजाइश नहीं है।

दिवाली से पहले लालच में फंसी रिश्वतखोर अधिकारी-कर्मचारी की जोड़ी, आगर-मालवा में लोकायुक्त का बड़ा एक्शन

ये भी पढ़ें
agar malwa

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

5 Nov 2026, 8:28 PM IST

Published on:

Hindi News / Madhya Pradesh / Rajgarh / दीये वालों से भी वसूली… राजगढ़ में कलेक्टर से बोला दुकानदार- ‘अभी पैसे लेकर गया है’

बड़ी खबरें

View All

राजगढ़

मध्य प्रदेश न्यूज़

एक लापरवाही या सुरक्षा में चूक? राजगढ़ में डीपी पर करंट फैलने से हेल्पर की मौत, परिवार ने खोया सहारा

Line Helper Death
राजगढ़

राजगढ़ में 24 घंटे में तहसील का बाबू निलंबित, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

Tehsil Clerk Rahul Verma Suspend
राजगढ़

राजगढ़ में 50 मीटर तक घिसटती चली गई बाईक, दिवाली से पहले आ गई युवक की मौत

घटनास्थल का फोटो (Photo Source - Patrika)
राजगढ़

जमानत के लिए नायब तहसीलदार के बाबू ने ली रिश्वत, वकीलों का हंगामा

Rajgarh Bribery Case
राजगढ़

राजगढ़ में 2 सेकंड रुक जाता कार वाला तो, दो बच्चों के सिर से नहीं उठता पिता का साया

rajgarh accident
राजगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.