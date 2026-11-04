राजगढ़ में कार वाले की लापरवाही ने दो बच्चों से छीना पिता, अतिथि शिक्षक की मौत

Rajgarh Guest Teacher Accident: मध्यप्रदेश के राजगढ़ में बुधवार को हुए एक दर्दनाक हादसे ने दो बच्चे से उसके पिता को छीन लिया। घटना जिले के बोड़ा क्षेत्र की है जहां कार चालक की लापरवाही के कारण पीछे से आ रहे बाइक सवार अतिथि शिक्षक की मौत हो गई। कार के दरवाजे से टकराकर अतिथि शिक्षक बाइक सहित सड़क पर गिर गए और तभी सामने से आ रहा ट्रैक्टर उनके ऊपर से गुजर गया। हादसे में अतिथि शिक्षक की मौके पर ही मौत हो गई।