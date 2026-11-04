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राजगढ़ में कार वाले की लापरवाही ने दो बच्चों से छीना पिता, अतिथि शिक्षक की मौत

Guest Teacher Accident: कार चालक ने अचानक दरवाजा खोला, दरवाजा से टकराकर गिरे अतिथि शिक्षक के ऊपर से गुजरा ट्रैक्टर, मौत।
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राजगढ़

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Shailendra Sharma

Updated: 4 Nov 2026, 6:09 PM IST

rajgarh accident

guest teacher killed after car door hit bike tractor runs over him, एआई से बनाई गई कार की तस्वीर और मृतक रामबाबू वर्मा की जीवित अवस्था की तस्वीर (Source-patrika+chatgpt)

Rajgarh Guest Teacher Accident: मध्यप्रदेश के राजगढ़ में बुधवार को हुए एक दर्दनाक हादसे ने दो बच्चे से उसके पिता को छीन लिया। घटना जिले के बोड़ा क्षेत्र की है जहां कार चालक की लापरवाही के कारण पीछे से आ रहे बाइक सवार अतिथि शिक्षक की मौत हो गई। कार के दरवाजे से टकराकर अतिथि शिक्षक बाइक सहित सड़क पर गिर गए और तभी सामने से आ रहा ट्रैक्टर उनके ऊपर से गुजर गया। हादसे में अतिथि शिक्षक की मौके पर ही मौत हो गई।

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4 Nov 2026, 6:09 PM IST

Published on:

Hindi News / Madhya Pradesh / Rajgarh / राजगढ़ में कार वाले की लापरवाही ने दो बच्चों से छीना पिता, अतिथि शिक्षक की मौत

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