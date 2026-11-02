हॉस्टल की दाल में निकले काले रंग के कीड़े, मिल रहा अधपका पोहा, राजगढ़ में गंदगी के बीच रह रहे स्टूडेंट

छात्रों की शिकायतों के मुताबिक छात्रावास अधीक्षक परिसर में निवास नहीं करते। उनके लिए निर्धारित कक्ष में चौकीदार रहता है। विद्यार्थियों का कहना है कि जब वे अपनी समस्याएं लेकर अधीक्षक से बात करते हैं तो उन्हें समाधान का भरोसा देने के बजाय कथित तौर पर यह जवाब मिलता है कि 'जाओ, जो करना है करो, चाहो तो 181 पर शिकायत कर दो। हम कुछ नहीं कर सकते।' इससे विद्यार्थियों में नाराजगी है। उनका सवाल है कि जब छात्रावास में भोजन, सफाई, पेयजल और रहने की सुविधाओं की जिम्मेदारी है तो शिकायतों के समाधान की जवाबदेही कौन लेगा ?