घर पर इंतजार कर रहा था परिवार, राजगढ़ में खेत से लौट रहे पिता-पुत्र की आई मौत की खबर

हीरापुर गांव में रहने वाले कमल लववंशी (45) शनिवार को अपने बेटे संदीप लववंशी (20) के साथ खेत में ट्रैक्टर से जुताई करने के लिए गए थे। शाम को थक-हार कर दोनों ट्रैक्टर से घर लौट रहे थे, घर पर परिवार दोनों का इंतजार कर रहा था। लेकिन इसी दौरान तालाब के नजदीक अचानक ट्रैक्टर अनियंत्रित हो गया और सड़क से नीचे उतरकर खंती में जाकर पलट गया। ट्रैक्टर पलटने पर पिता-पुत्र ट्रैक्टर के नीचे दब गए और दोनों की मौत हो गई।