राजगढ़ में जनसुनवाई या खानापूर्ति? महीनों से भटक रहे फरियादी, अफसरों को आवेदन लेकर लौटाने की जल्दी

आमतौर पर कलेक्टर भी जनसुनवाई में बैठते हैं, लेकिन इस बार वे भी नीचे नहीं आए तो कई लोग निराश होकर चले गए और कई उनके कैबिन के बाहर पहुंच गए। बाद में भीड़ बढ़ती देख उन्होंने कुछ लोगों को अंदर बुलाया जरूर, लेकिन इस जनसुनवाई में सिर्फ कागजी खानापूर्ति ज्यादा नजर आई। जितने अफसर जनसुनवाई में थे कोई खड़ा था, किसी को आवेदकों को भगाने की जल्दी थी। यानी कुल मिलाकर किसी का भी मन जनसुनवाई में नहीं लग रहा था। उद्यानिकी के उप-संचालक को एडीएम ने बुलाया, लेकिन वे समय से पहले चले गए। ऐसे अन्य कई अधिकारी थे जो सिर्फ खानापूर्ति करते नजर आ रहे थे।