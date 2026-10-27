शादी से पहले कार रुकते ही भागी ‘दुल्हन’, राजगढ़ में परिवार ने पीछा कर लड़की समेत 5 को पकड़ा

शिवपुरी जिले के पोहरी क्षेत्र से करीब सात लोग एक लड़की को लेकर जालपा माता मंदिर के पास पहुंचे थे। दूसरी ओर, जीरापुर से युवक अपने माता-पिता और रिश्तेदारों के साथ कार से आया था। दोनों पक्षों के बीच बेटे की शादी कराने की बात तय हुई। लड़की को गहने चढ़ाने के नाम पर डेढ़ लाख रुपए मांगे गए, जो परिवार ने दे दिए। शादी अगले दिन कोर्ट खुलने पर कराने की बात तय हुई। इसके बाद शिवपुरी से आए लोगों ने कहा कि वे वापस जा रहे हैं और लड़की व उसके भाई को परिवार अपने साथ ले जाए, ताकि अगले दिन शादी की प्रक्रिया पूरी हो सके।