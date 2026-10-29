सात दिन में खुलेंगी खाद के स्टॉक की गड़बड़ी की परतें, ब्यावरा-जीरापुर के एसएडीओ को नोटिस

Rajgarh Fertilizer Stock Inspection: मध्यप्रदेश के राजगढ़ जिले में किसानों को खाद की उपलब्धता और वितरण में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने स्टॉक की जांच का शिकंजा कस दिया है। सहकारी समितियों, निजी खाद दुकानों और डबल लॉक केंद्रों में पोर्टल पर दर्ज स्टॉक और मौके पर उपलब्ध खाद का मिलान किया जाएगा। जहां भी अंतर मिलेगा, वहां गड़बड़ी के कारणों की जांच कर सात दिन में रिपोर्ट देनी होगी। कलेक्टर डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा ने खाद वितरण व्यवस्था की समीक्षा के दौरान संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसानों को उनकी जरूरत के अनुसार समय पर खाद उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने ब्यावरा और जीरापुर के एसएडीओ को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश भी दिए हैं।