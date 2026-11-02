Neemuch: घर पर चल रही थी जन्मदिन की तैयारी, इधर करंट की चपेट में आया रेहान, मातम में बदली खुशियां

Electric shock death: करंट की चपेट में आने से 5 वर्षीय मासूम की मौत (फोटो सोर्स - Patrika/ Enhanced by Chatgpt)
Electric shock death: मध्य प्रदेश के नीमच जिले में बेटे के जन्मदिन पर ही परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। बेटे की जन्मदिन की खुशियां एक झटके में मातम में बदल गई। घर पर जन्मदिन के जश्न की तैयारी चल ही रही थी कि बुरी खबर ने एकाएक सब बदल कर रख दिया। मामला अठाना नगर का है जहां मोमीनपुरा वार्ड में रविवार शाम एक दर्दनाक हादसे में करंट लगने से पांच वर्षीय मासूम रेहान की जान चली गई। परिवार वालों का रो-रोकर बुरा हाल है।
बताया जा रहा है कि हादसे वाले दिन ही रेहान का जन्मदिन था। परिवार ने जन्मदिन मनाने की तैयारी की थी, लेकिन कुछ ही पलों में खुशियां मातम में बदल गईं। जानकारी के अनुसार मोमीनपुरा निवासी रिजवान शेख किराए के मकान में रहते हैं। पड़ोस में इरफान कालवा के मकान पर बकरा-बकरियों के लिए लोहे के पाइप और चद्दर का टीन शेड बनाया जा रहा था।
तभी शाम करीब 5 बजे वेल्डिंग के दौरान रेहान खेलते हुए वहां पहुंच गया। खेलते-खेलते अचानक बिजली के करंट की चपेट में आ गया और मौके पर ही बेहोश हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही परिजन तत्काल रेहान को जावद अस्पताल लेकर पहुंचे। यहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर जावद पुलिस के जवान नटवर सिंह झाला ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया।
मासूम के निधन से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। जिस घर में जन्मदिन की खुशियां मनाई जानी थीं, वहां परिजनों की चीख-पुकार गूंजने लगी। घटना से मोमीनपुरा सहित पूरे नगर में शोक की लहर छा गई।
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