Neemuch: घर पर चल रही थी जन्मदिन की तैयारी, इधर करंट की चपेट में आया रेहान, मातम में बदली खुशियां

Electric shock death: मध्य प्रदेश के नीमच जिले में बेटे के जन्मदिन पर ही परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। बेटे की जन्मदिन की खुशियां एक झटके में मातम में बदल गई। घर पर जन्मदिन के जश्न की तैयारी चल ही रही थी कि बुरी खबर ने एकाएक सब बदल कर रख दिया। मामला अठाना नगर का है जहां मोमीनपुरा वार्ड में रविवार शाम एक दर्दनाक हादसे में करंट लगने से पांच वर्षीय मासूम रेहान की जान चली गई। परिवार वालों का रो-रोकर बुरा हाल है।