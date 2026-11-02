मुंबई से लखनऊ जा रहा परिवार हादसे का शिकार, 25 फीट नीचे खाई में फंसे चार लोगों को पुलिस ने निकाला

Ratlam Car Accident: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस पर रात को सन्नाटा था। हाईवे पर कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। तभी मुंबई से लखनऊ जा रहे एक परिवार की कार हादसे का शिकार हो जाती है और वो पुल से 25 फीट नीचे खाई में गिर जाती है। इसें एक ही परिवार के चार लोग फंस जाते हैं। जो जिंदगी और मौत से जूझने लगते हैं। सभी भगवान का नाम लेने लगते हैं। इस बीच पुलिस के तीन जवान अचानक देवदूत बनकर पहुंच जाते हैं। अपनी जान की परवाह किए बगैर वे खाई में उतर जाते हैं और एक-एक करके परिवार के सभी सदस्यों को 25 फीट ऊपर सड़क तक ले आते हैं। वर्दी के पीछे छिपी इंसानियत और फर्ज की इस तस्वीर ने सभी का दिल जीत लिया। हर कोई इन जांबाज पुलिस कर्मचारियों की सराहना कर रहा है।