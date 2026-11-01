रतलाम में उत्साह से मना मध्यप्रदेश का स्थापना दिवस

विद्यार्थियों के किया सम्मान

भगवान श्रीकृष्ण मेधावी छात्रवृत्ति योजना प्रतियोगिता के अंतर्गत जिले के दो प्रतिभागियों को एक-एक लाख रुपये के चेक एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। इनमें शासकीय महाविद्यालय बाजना की छात्रा दीक्षा सोनी तथा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बरडिय़ा गोयल के विद्यार्थी पुष्कर बोरिया शामिल हैं। कार्यक्रम में नगर निगम अध्यक्ष मनीषा शर्मा, जिला विकास सलाहकार समिति के सदस्य विप्लव जैन, आरडीए अध्यक्ष मनोहर पोरवाल, डीआईजी निमिष अग्रवाल, पुलिस अधीक्षक अमित कुमार सहित जनप्रतिनिधि एवं जिला अधिकारी उपस्थित रहे। अंत में अतिथियों ने जनसंपर्क विभाग द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया। प्रदर्शनी के माध्यम से मध्यप्रदेश शासन की विभिन्न योजनाओं, गतिविधियों एवं उपलब्धियों को प्रदर्शित किया गया।