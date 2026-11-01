रवि पुष्य पर रतलाम बाजार में बरसा 55 करोड़ का धन, हर सेक्टर में खरीदारी की चमक

रतलाम। शहर में रविवार को सुबह शुभ मुहूर्त में दुकानों के शटर उठे तो बाजार में उम्मीदों का कारोबार शुरू हुआ। दोपहर होते-होते ग्राहकों की आवाजाही बढ़ी और शाम ढलते-ढलते शहर के प्रमुख बाजारों में पैर रखने तक की जगह मुश्किल होने लगी। किसी ने सोने-चांदी के आभूषण खरीदे तो किसी ने नई कार और दोपहिया वाहन की चाबी थामी। कहीं घर के लिए प्लॉट और मकानों के सौदे हुए तो कहीं साड़ी, रेडीमेड कपड़े, मोबाइल और घरेलू उपकरणों की खरीदारी चली। त्योहारों से पहले खरीदारी के महामुहूर्त रवि पुष्य ने रविवार को रतलाम के बाजारों में जमकर धनवर्षा की। कारोबारियों के शुरुआती आकलन के मुताबिक, शहर में करीब 55 करोड़ रुपए का कारोबार होने का अनुमान है। बाजार में सुबह से देर रात तक चली खरीदारी ने व्यापारियों के चेहरे खिला दिए। अब सभी की निगाहें धनतेरस पर टिक गई हैं।