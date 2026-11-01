नोटों की आभा से दमका मां महालक्ष्मी का दरबार, रतलाम में दीपोत्सव की तैयारियां शुरू

Ratlam News : दीपोत्सव की आहट के साथ ही मध्य प्रदेश के रतलाम में मां महालक्ष्मी की आराधना और भक्ति का रंग गहराने लगा है। धन, वैभव और समृद्धि की देवी के दरबार को सजाने के लिए श्रद्धालु भी अपनी आस्था का अनूठा अर्पण लेकर पहुंच रहे हैं। कालिका माता मंदिर परिसर स्थित श्री महालक्ष्मी नारायण मंदिर इन दिनों नोटों की चमक से जगमगाने लगा है। यहां दीपों के पर्व पर मां के दरबार को आकर्षक और भव्य स्वरूप देने के लिए विशेष सजावट की तैयारियां की जा रही हैं।