रतलाम में गरीबों के गेहूं में कंकड़-पत्थर, वितरण पर उठे सवाल

पलसोड़ी, कनेरी और पल्दूना की दुकानों से जुड़े ऐसे मामलों में सेल्समैन ने विभागीय वॉट्सएप ग्रुप में खराब गेहूं की तस्वीरें साझा कर अपनी समस्या बताई, लेकिन आरोप है कि इन स्पष्ट शिकायतों के बावजूद अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई है। पहले 50 किलो के कट्टों में 53 किलो तक गेहूं मिलने का मामला सामने आया था, जिससे वितरण में अनियमितता पर सवाल उठे थे। अब कुछ कट्टों में खराब गेहूं और कंकड़-पत्थर मिलने से पूरी वितरण व्यवस्था की पारदर्शिता और जवाबदेही पर गंभीर प्रश्नचिह्न लग रहे हैं। इसका सीधा खामियाजा राशन दुकानों के सेल्समैन को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि राशन लेने पहुंच रहे हितग्राही खराब अनाज को लेकर उनसे सीधे सवाल करते हैं और इस स्थिति में उन्हें संतोषजनक जवाब देना बेहद मुश्किल हो रहा है।