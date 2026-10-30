30 अक्टूबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

रतलाम

रतलाम मंडी में सोयाबीन की रेकॉर्ड आवक

अक्टूबर में 2.19 लाख क्विंटल सोयाबीन पहुंचा, मंडी में सोयाबीन की बंपर आवक पिछले साल की तुलना में ढाई गुना अधिक, मक्का भी 24 हजार क्विंटल पार
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

रतलाम

image

Gourishankar singh Jodha

Updated: 30 Oct 2026, 10:24 PM IST

Ratlam Hindi News Soybean

अक्टूबर में 2.19 लाख क्विंटल सोयाबीन पहुंचा, मंडी में सोयाबीन की बंपर आवक पिछले साल की तुलना में ढाई गुना अधिक, मक्का भी 24 हजार क्विंटल पार

रतलाम। कृषि उपज मंडी में इस साल सोयाबीन की आवक ने रेकॉर्ड दर्ज किया है। अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में सोयाबीन की कुल आवक 2 लाख 19 हजार 748 क्विंटल पहुंच गई है। यह आंकड़ा वर्ष 2025 के अक्टूबर में दर्ज 85 हजार 859 क्विंटल और वर्ष 2024 के 98 हजार 168 क्विंटल की तुलना में ढाई गुना से भी अधिक है।

सितंबर माह में भी सोयाबीन की आवक में वृद्धि दर्ज की गई। सितंबर 2026 में 67 हजार 50 क्विंटल सोयाबीन मंडी में आया, जबकि 2025 में 51 हजार 396 और 2024 में 35 हजार 604 क्विंटल की आवक हुई थी। मंडी समिति से प्राप्त जानकारी के अनुसार, सोयाबीन के साथ-साथ मक्का की आवक में भी तेजी देखी गई है।

24 हजार 562 क्विंटल मक्का मंडी पहुंची
अक्टूबर 2026 में 28 तारीख तक 24 हजार 562 क्विंटल मक्का मंडी पहुंचा, जबकि पिछले साल अक्टूबर में यह आंकड़ा 6 हजार 142 क्विंटल था। उड़द की आवक भी बढकर 297 क्विंटल रही। कपास की आवक इस साल 416 क्विंटल दर्ज की गई। आंकड़े बताते हैं कि इस बार मंडी में सोयाबीन और मक्का की आवक प्रमुख रूप से बढ़ी है। इससे मंडी में कृषि उपज की गतिविधियां तेज हुई हैं।

लाखों की मुख्यमंत्री संजीवनी क्लीनिक पर पीने का पानी तक नहीं

ये भी पढ़ें
Sanjeevani Clinics news ratlam CMHO

पिछले साल से भाव में भी तेजी
अक्टूबर में सोयाबीन भाव की बात करें, गत वर्ष 3 हजार से 5930 रुपए प्रति क्विंटल तक रहा था। मॉडल 4042 रुपए प्रति क्विंटल के भाव रहे। इस वर्ष 28 अक्टूबर को 2900 से 7175 रुपए प्रति क्विंटल के भाव चल रहे हैं, जबकि मॉडल भाव 6480 रुपए दर्ज किया गया हैं।

वर्ष 2026 के आंकड़े 28 अक्टूबर तक
सोयाबीन- 2, 19, 748 क्विंटल।
मक्का- 24, 562 क्विंटल।
उड़द- 297 क्विंटल।

कपास- 416 क्विंटल।

इनका कहना है…
मंडी नीलमी व्यवस्था में काफी सुधार आया हैं। सोयाबीन की अच्छी आवक के साथ भाव भी अच्छे मिल रहे हैं। जो पिछले सालों की तुलना में काफी अच्छी आवक है।
केके नरगावे, कृषि उपज मंडी सचिव

Ratlam : नोटों की लड़ियों से दमकने लगा मां महालक्ष्मी का दरबार, धनतेरस पर होंगे भव्य शृंगार दर्शन

ये भी पढ़ें
Mahalaxmi Temple Ratlam

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

30 Oct 2026, 10:24 PM IST

Published on:

Hindi News / Madhya Pradesh / Ratlam / रतलाम मंडी में सोयाबीन की रेकॉर्ड आवक

बड़ी खबरें

View All

रतलाम

मध्य प्रदेश न्यूज़

लाखों की मुख्यमंत्री संजीवनी क्लीनिक पर पीने का पानी तक नहीं

Sanjeevani Clinics news ratlam CMHO
रतलाम

त्योहारों पर वेटिंग से राहत, बांद्रा-गोरखपुर स्पेशल ट्रेन के चार फेरे, रतलाम में भी ठहराव

railways decision yoganagari and jammu tawi ajmer trains run changed route
रतलाम

डिप्टी रेंजर 20 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगेहाथों पकड़ाया

ratlam rishwat
रतलाम

सीनियर रेलवे इंस्टीट्यूट के पीछे चल रहा था जुए का अड्डा

ratlam news
रतलाम

सोलह श्रृंगार, पूजा की थाली और सुहाग का आशीर्वाद… रतलाम में दिखी करवा चौथ की खास रौनक

Karwa Chauth Celebration
रतलाम
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.