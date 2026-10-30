रतलाम मंडी में सोयाबीन की रेकॉर्ड आवक

24 हजार 562 क्विंटल मक्का मंडी पहुंची

अक्टूबर 2026 में 28 तारीख तक 24 हजार 562 क्विंटल मक्का मंडी पहुंचा, जबकि पिछले साल अक्टूबर में यह आंकड़ा 6 हजार 142 क्विंटल था। उड़द की आवक भी बढकर 297 क्विंटल रही। कपास की आवक इस साल 416 क्विंटल दर्ज की गई। आंकड़े बताते हैं कि इस बार मंडी में सोयाबीन और मक्का की आवक प्रमुख रूप से बढ़ी है। इससे मंडी में कृषि उपज की गतिविधियां तेज हुई हैं।