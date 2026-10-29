Ratlam : नोटों की लड़ियों से दमकने लगा मां महालक्ष्मी का दरबार, धनतेरस पर होंगे भव्य शृंगार दर्शन

मंदिर में दीपावली को लेकर किया जा रहा नोटों का शृंगार हर साल श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र रहता है। भक्त अपनी श्रद्धा के अनुसार, माता के दरबार की सजावट के लिए नोटों के बंडल अर्पित करते हैं। इन्हीं नए नोटों से आकर्षक लड़ियां तैयार की जा रही हैं, इन्हीं लड़ियों से मंदिर को सजाया जा रहा है। खास बात ये है कि, श्रंगार के लिए दान किए जाने वाले नोट भक्तों द्वारा चुपचाप ही मंदिर की चंदा पेटी में डाल दिए जाते हैं। श्रंगार के कार्य में जुटे सेवादार जरूरत के हिसाब से सजावट के लिए इन नोटों को चंदा पेटी से निकालते रहते हैं। सेवादार शृंगार को समय पर भव्य रूप देने के लिए दिन-रात काम में जुटे हैं।