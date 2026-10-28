चौमुखीपुल नकबजनी का खुलासा : जीजा, साले और दोस्त की थी वारदात

रतलाम. माणकचौक पुलिस ने 21 अक्टूबर को चौमुखीपुल स्थित भंडारी ज्वेलर्स में हुई नकबजनी का खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चोरी का मशरूका और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल जब्त की है, जबकि एक आरोपी फरार है। ये शातिर चोर सिकलीगर हैं और अंतरराज्यीय चोर गिरोह के रूप में काम करते थे। गिरफ्तार आरोपियों में जीजा और साला है जबकि फरार आरोपी जीजा का दोस्त है। तीसरा फरार दोस्त ही इस वारदात का मास्टर माइंड है। उसी ने रतलाम में वारदात करने का पाइंट दिया था। इसके बाद ये तीनों चोरी की बाइक से रतलाम आए और वारदात को अंजाम देने के बाद फिर से इंदौर पहुंच गए थे। यह बाइक इन्होंने अप्रेल में इंदौर से चुराई थी। दोनों आरोपी 29 अक्टूबर तक पुलिस रिमांड पर हैं।