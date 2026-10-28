रतलाम में चोरी करने वाले जीजा-साले का पुराना रिकॉर्ड चौंकाने वाला, एक पर 12 तो दूसरे पर 4 केस दर्ज

मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि, चौमुखीपुल इलाके में रहने वाले भंडारी ज्वैलर्स के संचालक 42 वर्षीय रजत भंडारी ने 21 अक्टूबर को दुकान में चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शिकायत के आधार पर माणकचौक थाने में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की गई। थाना प्रभारी निरीक्षक विक्रमसिंह चौहान के नेतृत्व में टीम ने जांच आगे बढ़ाई। सीसीटीवी फुटेज, मुखबिर तंत्र और तकनीकी संसाधनों की मदद से संदिग्धों की पहचान कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि, पकड़े गए दोनों आरोपी रिश्ते में जीजा-साले हैं।