गुलाब चक्कर पर लगेगा शुल्क, अब मुफ्त कार्यक्रमों का दौर थमेगा

अब चुनौती, खर्च और सांस्कृतिक पहुंच में संतुलन

शुल्क व्यवस्था लागू होने के बाद यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि आयोजनकर्ताओं पर कितना आर्थिक भार पड़ेगा और निशुल्क मंच की सुविधा से लाभ लेने वाले छोटे समूहों पर इसका क्या असर होगा। प्रशासन के सामने एक ओर रखरखाव का खर्च निकालने की चुनौती है, तो दूसरी ओर सांस्कृतिक गतिविधियों को सुलभ बनाए रखने की जिम्मेदारी भी। नई व्यवस्था का वास्तविक असर शुल्क तय होने और उसके नियम सामने आने के बाद ही स्पष्ट होगा।