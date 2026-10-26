इंदौर-दाहोद रेल लाइन की टनल में दौड़ी टॉवर वेगन, निर्माण ने पकड़ी रफ्तार

रतलाम। इंदौर-दाहोद नई रेल लाइन परियोजना में टीही से धार के बीच रेल कनेक्टिविटी की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। टीही के पास निर्माणाधीन 2,957 मीटर लंबी टनल में ट्रैक लिंकिंग पूरी होने के बाद 26 अक्टूबर को टॉवर वेगन चलाकर निरीक्षण किया गया। टनल के एक छोर से दूसरे छोर तक टॉवर वेगन का सफल संचालन इस महत्वपूर्ण रेलखंड के निर्माण में एक अहम पड़ाव है। इससे ट्रैक और उससे जुड़ी रेल अवसंरचना के निरीक्षण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।