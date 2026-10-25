वोट चोरी के मुद्दे पर निर्वाचन आयोग और केंद्र सरकार पर निशाना

सापरा ने कहा कि देश में वोट चोरी गंभीर मुद्दा है। एसआईआर (विशेष गहन पुनरीक्षण) इसका एक हिस्सा है। उन्होंने एसआइआर को स्पेशल इंटेंसिव रिगिंग बताते हुए दावा किया कि देश में 13 करोड़ 37 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम काटे गए हैं। उन्होंने कहा कि आयोग विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं दे रहा है। उनकी बजाय भाजपा नेता और मंत्री जवाब देने के लिए प्रेस कांफ्रेस कर रहे हैं। सापरा ने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार कटपुतली बने हुए है और वे मोदी और शाह के इशारे पर काम कर रहे हैं। वोट चोरी और एसआइआर पर पूर्व आयुक्त, जज सहित अन्य लोग भी सवाल उठ रहे हैं।