हिट एंड रन : 43 पीड़ितों को पुलिस ने दिलाई 39.50 लाख की सहायता

सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर शनिवार को जिपं उपाध्यक्ष केसुराम निनामा, दो सरपंच सहित दो दर्जन ग्रमीणों ने रावटी थाने पर जमकर हंगामा करते हुए पुलिसकर्मियों को धमकी भी दी। इसके बाद रविवार को पुलिस ने निनामा के साथ ही दोनों सरपंच सहित 20 से अधिक लोगों पर केस दर्ज कर लिया है। रावटी थाना प्रभारी मनीष डावर ने बताया कि शनिवार शाम करीब 5.45 बजे थाने पहुंचे जिपं उपाध्यक्ष निनामा, सरपंच हिंदू सिंह, सरपंच कैलाश और उनके साथ करीब 20 से 25 लोगों ने धरना देकर पुलिस पर कार्रवाई का दबाव बनाते हुए मौजूद पुलिसकर्मियों को धमकाया भी था। जिस सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर दबाव बनाया जा रहा था वह रावटी थाने से संबंधित नहीं थी और न ही उसमें किसी को टारगेट करके लिखा गया था। इसके बावजूद पुलिस पर दबाव बनाकर अभद्रता की गई।