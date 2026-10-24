कुत्तों का आतंक, 15 दिन में 379 पर हमला

इस माह लगाए 730 लोगों ने रेबीज के इंजेक्शन

जिला अस्पताल के आंकड़े इस समस्या की गंभीरता को और स्पष्ट करते हैं। बीते 8 से 22 अक्टूबर के बीच, कुत्तों के हमले में घायल हुए करीब 379 बच्चे और प्रौढ़ उपचार के लिए अस्पताल पहुंचे। इसी पंद्रह दिन की अवधि में लगभग 730 लोगों ने रेबीज के इंजेक्शन लगवाए। 23 अक्टूबर को शाम 4 बजे तक भी कुत्तों के हमले में घायल 12 लोग अस्पताल पहुंच चुके थे, जबकि 31 लोग पहले से चल रहे टीकाकरण के लिए आए। यह आंकड़े स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि कुत्तों के हमलों का सिलसिला अनवरत जारी है। इससे पहले भी कुत्ते के काटने के बाद रेबीज का टीका लगवाने के बावजूद शाहरुख हुसैन की मौत का मामला सामने आ चुका है। स्थानीय नागरिक प्रशासन से इस गंभीर समस्या पर तत्काल ध्यान देने और ठोस कदम उठाने की मांग कर रहे हैं।