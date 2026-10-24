आइएएस वैशाली जैन विद्यार्थियों को दिया सफलता का मंत्र

शिविर में विधायक डॉ. चिंतामणि मालवीय ने कहा कि जन विश्वास अभियान के माध्यम से सरकार का सकारात्मक चेहरा जनता के सामने आ रहा है। सरकार और प्रशासन स्वयं लोगों के बीच पहुंचकर उनकी समस्याएं सुन रहे हैं और समाधान की दिशा में काम कर रहे हैं। शिविर में जिपं सीईओ वैशाली जैन, एसडीएम विवेक सोनकर, नगर परिषद अध्यक्ष ममता जैन सहित जनप्रतिनिधि, विभिन्न विभागों के अधिकारी और नागरिक मौजूद रहे। जनसुनवाई के दौरान लोगों ने अपनी समस्याएं रखीं। प्राप्त आवेदनों पर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए।