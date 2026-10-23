भारी पड़ सकता है कार्बाइड गन एवं लैंप का उपयोग

थाना क्षेत्र बाजार में आए एक परिवार का 2 वर्षीय बालक अपने परिजनों से बिछड़ गया था। इस दौरान संभव पिता विनोद पिछोलिया निवासी तेजानगर एवं सरोज पति प्रभाकर गेहलोत ने संवेदनशीलता एवं जिम्मेदारी का परिचय देते हुए बालक को माणकचौक थाने पर सुरक्षित पहुंचाया। थाना प्रभारी विक्रमसिंह चौहान ने बताया बालक को सुरक्षित अपने संरक्षण में लेकर उसके परिजनों की तलाश शुरू की। पुलिस के प्रयासों से बालक के परिजनों का पता लगा लिया गया। उनसे बच्चे के बारे में पुष्टि के बाद उन्हें सकुशल उनके सुपुर्द कर दिया। परिजनों ने सजग नागरिकों और पुलिस के इस प्रयास की सराहना करते हुए उनका आभार भी जताया।