रतलाम में दुकान का बोर्ड देखकर गच्चा खा गए चोर, असली की जगह ऑर्टिफिशियल ज्वेलरी चोरी

Ratlam Artificial Jewellery Theft: मध्यप्रदेश के रतलाम में मंगलवार-बुधवार की दरमियानी रात सराफा बाजार के पास एक दुकान का बोर्ड देखकर चोर धोखा खा गए। बोर्ड को देखकर लगा कि दुकान ज्वेलरी की है और चोर दुकान में घुसकर बड़ी मात्रा में ज्वेलरी चुरा ले गए, लेकिन चोरी गई ज्वेलरी असली नहीं बल्कि आर्टिफिशियल थी। दुकान मालिक के मुताबिक दुकान से 2 लाख रुपये की आर्टिफिशियल ज्वेलरी चोरी हुई है और चोर 20 हजार रुपये नकद भी चुरा ले गए हैं। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर मामले की जांच शुरू कर दी है।