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रतलाम में दुकान का बोर्ड देखकर गच्चा खा गए चोर, असली की जगह ऑर्टिफिशियल ज्वेलरी चोरी

Artificial Jewellery Theft: 2 लाख से ज्यादा की आर्टिफिशियल ज्वेलरी और 20 हजार रुपये नकद चोरी, पीपीई किट पहनकर चोरी करते चोर सीसीटीवी में कैद।
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रतलाम

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Shailendra Sharma

Oct 21, 2026

ratlam chori

thieves steal artificial jewellery mistaking shop signboard, दुकान में पीपीई किट पहनकर घुसे चोर और दुकान का बोर्ड (Source-Patrika)

Ratlam Artificial Jewellery Theft: मध्यप्रदेश के रतलाम में मंगलवार-बुधवार की दरमियानी रात सराफा बाजार के पास एक दुकान का बोर्ड देखकर चोर धोखा खा गए। बोर्ड को देखकर लगा कि दुकान ज्वेलरी की है और चोर दुकान में घुसकर बड़ी मात्रा में ज्वेलरी चुरा ले गए, लेकिन चोरी गई ज्वेलरी असली नहीं बल्कि आर्टिफिशियल थी। दुकान मालिक के मुताबिक दुकान से 2 लाख रुपये की आर्टिफिशियल ज्वेलरी चोरी हुई है और चोर 20 हजार रुपये नकद भी चुरा ले गए हैं। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

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Updated on:

21 Oct 2026 03:46 pm

Published on:

21 Oct 2026 03:46 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ratlam / रतलाम में दुकान का बोर्ड देखकर गच्चा खा गए चोर, असली की जगह ऑर्टिफिशियल ज्वेलरी चोरी

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