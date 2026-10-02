करीब 50 एकड़ जमीन की मालकिन थी ज्योति, छतरपुर में 6 साल पहले की थी लव मैरिज

परिजनों के अनुसार, महाराजपुर के खटीक मोहल्ला निवासी लखन जोशी से ज्योति ने करीब 6 साल पहले प्रेम विवाह किया था। ज्योति अपने माता-पिता की इकलौती बेटी थी और उसके पिता हुकूम सिंह चौरसिया के पास महाराजपुर में करीब 50 एकड़ कृषि भूमि है। शादी के बाद से ही लखन उस जमीन को अपने नाम कराना चाहता था और पैसों को लेकर ज्योति को प्रताड़ित व मारपीट करता था। पति की प्रताड़ना से तंग आकर ज्योति उससे अलग दोनों बच्चों के साथ रहने लगी थी। वो करीब एक महीने पहले ही अमलतास कॉलोनी में किराए का कमरा लेकर रहने आई थी। वह पास के ही एक होटल में वेटर का काम करके अपना और बच्चों का गुजर-बसर कर रही थी।